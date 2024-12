DJ JV von Stellantis und Samsung erhält Milliardenkredit für Batteriewerke

DOW JONES--Starplus Energy kann auf einen milliardenschweren Kredit der US-Regierung für den Bau von zwei Batteriewerken in den USA setzen. Das Energieministerium gab eine bedingte Zusage für den Kredit von bis zu 7,54 Milliarden US-Dollar an das Joint Venture von Stellantis und Samsung. Das Geld soll dazu beitragen, die Werke im Bundesstaat Indiana zu finanzieren.

Bei voller Kapazität werden die Werke genügend Batterien für 670.000 Elektroautos im Jahr produzieren, so das Ministerium. Stellantis und Samsung hatten bei früherer Gelegenheit mitgeteilt, dass Starplus über 6,3 Milliarden Dollar in die Werke investieren werde. DAs erste Werk soll im ersten Quartal 2025 an den Start gehen, das zweite Anfang 2027. Die finale Genehmigung für den Kredit steht noch aus.

December 03, 2024

