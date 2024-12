Swiss Life Holding AG / Schlagwort(e): Konferenz

«Swiss Life 2027»: höhere Ziele beim Fee-Ergebnis, bei der Eigenkapitalrendite und bei der Cash-Rückführung an die Aktionärinnen und Aktionäre



03.12.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Zürich, 3. Dezember 2024

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Swiss Life präsentiert am heutigen Investorentag die Strategie und die Ziele für die kommenden drei Jahre. Das Unternehmensprogramm «Swiss Life 2027» legt den Fokus auf die Kundinnen und Kunden, die Beratung und die operative Effizienz. Damit wird der eingeschlagene erfolgreiche Weg fortgesetzt, mit folgenden finanziellen Zielen für die Jahre von 2025 bis 2027:

Steigerung des Fee-Ergebnisses auf über CHF 1 Milliarde im Jahr 2027 («Swiss Life 2024»: CHF 850 bis 900 Millionen)

Erhöhung der Eigenkapitalrendite auf 17 bis 19 Prozent («Swiss Life 2024»: 10 bis 12 Prozent)

Steigerung des kumulierten Cash-Transfers an die Holding von 2025 bis 2027 auf insgesamt CHF 3,6 bis 3,8 Milliarden («Swiss Life 2024»: CHF 2,8 bis 3,0 Milliarden)

Anhebung der Dividendenausschüttungsquote auf über 75 Prozent ab 2025 («Swiss Life 2024»: über 60 Prozent) und die Ambition, die Dividende pro Aktie zu erhöhen

Aktienrückkaufprogramm von CHF 750 Millionen von Dezember 2024 bis Mai 2026 («Swiss Life 2024»: CHF 1,0 Milliarden)

«Mit dem laufenden Unternehmensprogramm ‹Swiss Life 2024› befinden wir uns auf Zielkurs, alle Finanzziele der Gruppe zu erreichen oder zu übertreffen. Wir sind damit in einer ausgezeichneten Position, um unseren erfolgreichen Weg der letzten Jahre fortzuführen. Mit ‹Swiss Life 2027› erhöhen wir unsere finanziellen Ambitionen weiter», sagt Matthias Aellig, Group CEO von Swiss Life. «Dazu fokussieren wir auf drei strategische Handlungsfelder: den Ausbau und die Vertiefung unserer Kundenbeziehungen, die Stärkung unserer Beratungskraft und die operative Effizienz. Wir bauen damit gezielt auf unseren Stärken auf, um unser profitables Wachstum voranzutreiben.»



Drei strategische Handlungsfelder für profitables Wachstum

Das neue Unternehmensprogramm «Swiss Life 2027» konzentriert sich auf drei strategische Handlungsfelder: die Kundinnen und Kunden, die Beratung und die operative Effizienz. Erstens wird die Kundenbasis ausgebaut, indem bestehende wie auch neue Kundensegmente angesprochen werden. Zudem werden die Kundenbeziehungen durch eine Erweiterung des Produkt- und Dienstleistungsangebots vertieft. Zweitens wird die Beratung als zentrales Element des Angebots von Swiss Life gestärkt. Dazu wird das Beratungsnetz weiter vergrössert und die Beraterinnen und Berater werden durch weitere Investitionen in Plattformen noch besser unterstützt. Drittens wird Swiss Life die operative Effizienz erhöhen, indem auch künftig technologische Neuerungen und Automatisierungen genutzt werden. Die drei strategischen Handlungsfelder unterstützen profitables Wachstum, sowohl im Fee- als auch im Versicherungsgeschäft.



«Für unsere Kundinnen und Kunden ist der persönliche Kontakt zu einer Beraterin oder einem Berater nach wie vor unerlässlich, um ihre Zukunft finanziell selbstbestimmt zu gestalten. Für dieses Bedürfnis sind wir mit unserer wachsenden Finanzberatungsorganisation mit insgesamt über 17 000 Beraterinnen und Beratern ausgezeichnet aufgestellt», sagt Group CEO Matthias Aellig weiter.



Steigerung Fee-Ergebnis und Eigenkapitalrendite

Bis im Jahr 2027 will Swiss Life das Fee-Ergebnis auf über CHF 1 Milliarde ausbauen («Swiss Life 2024»: CHF 850 bis 900 Millionen). Damit führt das Wachstum des Fee-Ergebnisses auch im neuen Programm zur Steigerung der Gewinnqualität und zu weiterem Gewinnwachstum, wobei alle Divisionen einen wesentlichen Beitrag leisten. Zusammen mit dem Wachstum des Versicherungsgeschäfts und weiteren Effizienzbestrebungen wirkt sich dies positiv auf die Eigenkapitalrendite aus. Das Zielband wird auf 17 bis 19 Prozent («Swiss Life 2024»: 10 bis 12 Prozent) erhöht.



Attraktive Cash-Rückführung an Aktionärinnen und Aktionäre

«Es bleibt unser deklariertes Ziel, sowohl die Gewinnqualität als auch den Gewinn weiter zu steigern und dadurch unseren Aktionärinnen und Aktionären eine attraktive Cash-Rückführung zu bieten», sagt Matthias Aellig. Swiss Life strebt mit dem neuen Programm eine Dividendenausschüttungsquote von jeweils über 75 Prozent ab 2025 an («Swiss Life 2024»: über 60 Prozent) und hat die Ambition, die Dividende pro Aktie zu erhöhen. Zusätzlich wird ein Aktienrückkaufprogramm von CHF 750 Millionen lanciert, das am 9. Dezember 2024 starten und bis Ende Mai 2026 laufen wird («Swiss Life 2024»: CHF 1,0 Milliarden). Zudem wird der kumulierte Cash-Transfer an die Holding in den kommenden drei Jahren abermals gesteigert auf CHF 3,6 bis 3,8 Milliarden («Swiss Life 2024»: CHF 2,8 bis 3,0 Milliarden). Bezüglich SST-Quote bleibt der Zielbereich von 140 bis 190 Prozent massgebend.



Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil unseres Geschäfts

Im Bereich Nachhaltigkeit liegt der Fokus weiterhin auf denjenigen Bereichen, in denen Swiss Life direkt Einfluss nehmen und Wirkung erzielen kann. In der Betriebsökologie werden bis 2027 die CO2-Emissionen pro Mitarbeiterin und Mitarbeiter gegenüber 2019 um 50 Prozent reduziert («Swiss Life 2024»: -35 Prozent gegenüber 2019). Bei den Immobilien, die sich zu Anlagezwecken im Direktbesitz von Swiss Life befinden, halten wir an der Zielsetzung fest, die CO2-Intensität um 20 Prozent bis im Jahr 2030 zu reduzieren (im Vergleich zu 2019). Damit unterstreicht Swiss Life ihre besondere Verantwortung als Immobilienbesitzerin.



Heutiger Investorentag

Heute um 8.30 Uhr (MEZ) findet für Medienschaffende eine Telefonkonferenz mit Matthias Aellig, Group CEO, und Marco Gerussi, Group CFO, in deutscher Sprache statt ( Teilnahmelink ).



Ab 13 Uhr (MEZ) findet der Investorentag in englischer Sprache im Circle am Flughafen Zürich statt. Dieser wird via Video- Webcast live übertragen.

Sämtliche Unterlagen zum Investorentag finden Sie online unter www.swisslife.com .



