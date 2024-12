Baar - Die auf Private-Equity Investments spezialisierte Partners Group übernimmt mit der Empira Group eine grosse Immobilien-Plattform. Empira verfügt über ein Portfolio von Wohnimmobilien in Europa und den USA mit einem Bruttowert von 14 Milliarden Euro. Die Transaktion sei ein weiterer Schritt in der Akquisitionsstrategie der Partners Group, die darauf abziele, die vertikale Tiefe in Schlüsselsektoren zu erhöhen, heisst es in einer Mitteilung ...

