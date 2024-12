Jerusalem/Beirut - Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon bröckelt offenbar. Die israelische Luftwaffe bombardierte am Montag zahlreiche Ziele im Libanon, zuvor soll die Hisbollah Raketen auf Israel abgefeuert haben. Beide Seiten werfen sich gegenseitig eine Verletzung des Waffenstillstandsabkommens vor.Die israelischen Streitkräfte teilten mit, Dutzende von Abschussrampen sowie "terroristische Infrastruktur" der Hisbollah getroffen zu haben. Man sei aber weiterhin dazu entschlossen, die Bedingungen des Waffenstillstandsabkommens im Libanon zu erfüllen.Libanons Gesundheitsministerium teilte unterdessen mit, dass bei den israelischen Angriffen mindestens elf Menschen getötet worden seien. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt. Die Hisbollah hatte zuvor eine israelische Stellung im Norden der Golanhöhen angegriffen. Dies sei "als Warnung an Israel" gemeint gewesen, hieß es.Die Waffenruhe im Libanon ist seit vergangenem Mittwoch in Kraft. Sie war unter Vermittlung der USA ausgehandelt worden.