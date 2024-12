© Foto: Andrej Sokolow/dpa

Sowohl die Ergebnisse als auch der Intel-Aktienkurs sprechen derzeit gegen den Chipkonzern. Jetzt ist auch noch CEO Pat Gelsinger zurückgetreten. Ist dennoch ein Turnaround möglich?Während viele Halbleiter-Aktien wie Nvidia, AMD und TSMC derzeit boomen und von den Trends zur künstlichen Intelligenz, Cloud und Automatisierung profitieren, verlor Intel in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung. Gründe für den Niedergang Erkennbar ist die Entwicklung an den Marktanteilen, die seit dem dritten Quartal 2016 kontinuierlich gesunken sind, während AMD gewann. Hinzu kommen sinkende Ergebnisse. So ist Intels Umsatz zwischen 2021 und 2023 von 79 Milliarden auf 54,2 Milliarden US-Dollar …