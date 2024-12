DJ PTA-News: Serviceware SE: ESM-Plattform wird AI-nativ - Höherer Automatisierungsgrad bei Serviceprozessen auf allen Ebenen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Idstein (pta/03.12.2024/09:00) - Serviceware SE: ESM-Plattform wird AI-nativ - Höherer Automatisierungsgrad bei Serviceprozessen auf allen Ebenen

* Künstliche Intelligenz (AI) als Herzstück der ESM-Plattform: Neues Plattform-Release ab sofort verfügbar * Unternehmen können mit der in der ESM-Plattform integrierten AI Process Engine ohne Expertenwissen eigene Prozesse bauen oder auch vorkonfigurierbare Prozesspakete nutzen * Erstes AI-natives Prozesspaket von Serviceware für das IT Service Management jetzt erhältlich

Idstein, 3. Dezember 2024 Die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) forciert den Ausbau von Künstlicher Intelligenz auf allen Ebenen der Serviceware-ESM-Plattform weiter und revolutioniert mit dem neuen AI-nativen Kern der Plattform die Automatisierung von Serviceprozessen. Die Serviceware Plattform erhält mit der neuen AI Process Engine ein "neues" Herzstück auf Basis von Künstlicher Intelligenz für die Erstellung von Workflows, für die Datenmodellierung und die Gestaltung von Dialogen. Damit können Unternehmen mittels zahlreicher Funktionen und Tools unter anderem noch effizienter und wesentlich einfacher neue Serviceprozesse definieren, kategorisieren und beschreiben. Die durch den neuen AI-nativen Kern weiter optimierte Serviceware Plattform unterstützt dabei in allen Servicebereichen wie Service Automation und Service Lifecycle Management auf Basis textueller Beschreibungen und ersetzt damit aufwendige Programmierungen durch IT-Experten. Bislang war für die Automatisierung von Serviceprozessen der Eingriff von Experten aus Fachabteilungen oder von Consultants notwendig. Nun können Unternehmen aufgrund der "neuen Einfachheit" Serviceprozesse aller Art noch schneller automatisieren, ihre digitalen Abläufe flexibler und intuitiver gestalten und so den Automatisierungsgrad im Enterprise Service Management insgesamt erhöhen. Die Folge sind größere Effizienz, Schnelligkeit und Wettbewerbsfähigkeit durch ein verbessertes Kundenerlebnis.

Unter anderem erstellt die Plattform mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Workflows auf Basis der Beschreibungen gewünschter Prozesse in natürlicher Sprache und schlägt Prozessabläufe vor oder hilft mit Layout-Vorschlägen bei der Gestaltung nutzerfreundlicher Dialoge. Self-Service-Portale sowie Best-Practice-Lösungen für das Service Management ergänzen das Angebot.

Ferner bietet Serviceware Unternehmen mit der ESM-Plattform die Möglichkeit, neben der Erstellung eigener Prozesse bereits vorkonfigurierbare Prozesspakete von Serviceware zu nutzen. Ein erstes von Serviceware vorkonfiguriertes AI-natives Prozesspaket für das IT Service Management ist für Unternehmen seit Anfang Dezember verfügbar. Serviceware plant, Prozesspakete auch für weitere Services auf den Markt zu bringen. Ziel ist es, sämtliche Serviceprozesse mit der AI-basierten Serviceware Plattform zu automatiseren, kontrollieren und optimieren.

Dirk Martin, CEO von Serviceware, auf dem Launch-Event im AI-Kompetenz-Zentrum von Serviceware in Darmstadt: "Künstliche Intelligenz ist der Game Changer bei der Automatisierung von Serviceprozessen. Wir treiben diese Revolution weiter voran, indem wir Unternehmen erstmals ein AI-natives "Do it yourself"-Tool zur Verfügung stellen, um Serviceprozesse auf der gesamten Bandbreite unserer Plattform einfach zu definieren und gestalten. Auch schnelle und flexible Anpassungen an Marktgegebenheiten sind damit ohne technisches Expertenwissen möglich. Es ist ausreichend, die Prozesse in normaler Sprache zu definieren und zu beschrieben, die AI setzt auf dieser Basis dann den kompletten Prozess auf. Für höher standardisierte Anforderungen und Anwendungsfelder stellen wir zudem bereits vorkonfigurierte Pakete zur Verfügung und werden dieses Angebot weiter ausbauen. Mit der neuen AI Process Engine untermauern wir unsere starke Position bei digitalen Serviceprozessen."

Tobias Unger, Group Director Product bei Serviceware: "Das neue Release der Serviceware Plattform mit der AI Process Engine als Herzstück der AI-basierten Workflow-Funktionen ist das neueste Service-Management-Angebot von Serviceware. Mit modernster Technologie, komplett neu und AI-nativ entwickelt, ermöglicht sie Kunden, Serviceprozesse schneller, einfacher und kosteneffizienter zu digitalisieren und auch komplexe Prozesse wirtschaftlich zu automatisieren."

Über Serviceware

Serviceware bietet Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen (Enterprise Service Management), mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können.

Die Serviceware Plattform besteht aus nahtlos integrierten Softwarelösungen, die auch unabhängig voneinander eingesetzt werden können. Bereits seit 2018 setzt Serviceware auf das Potenzial von künstlicher Intelligenz im Service Management. Heute ist KI der zentrale Innovationsfaktor der Serviceware Plattform, die im eigenen KI-Kompetenzzentrum in Kooperation mit der TU Darmstadt stetig weiterentwickelt wird.

Serviceware ist Partner des Kunden von der strategischen Beratung über die Definition der Service Strategie bis hin zur Implementierung der Serviceware Plattform. Weitere Bestandteile des Portfolios sind sichere und zuverlässige Infrastruktur-Lösungen sowie Managed Services.

Serviceware hat weltweit mehr als 1000 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 18 DAX-Unternehmen sowie 5 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptstandort des Unternehmens befindet sich in Idstein, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 450 Mitarbeiter an 14 internationalen Standorten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware-se.com.

Media Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann Tel. +49(0) 69/905505-52 E-Mail: investor-relations@serviceware-se.com

(Ende)

Aussender: Serviceware SE Adresse: Serviceware-Kreisel 1, 65510 Idstein Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations edicto GmbH Tel.: +49 69 90550552 E-Mail: serviceware@edicto.de Website: www.serviceware-se.com/de

ISIN(s): DE000A2G8X31 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2024 03:00 ET (08:00 GMT)