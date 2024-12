David Einhorns Greenlight Capital hat einen beträchtlichen Anteil von 5,06% an der Lanxess AG erworben und signalisiert damit ungenutztes Potenzial in der Bewertung des Unternehmens. Mit seinem diversifizierten Portfolio, das sich über Regionen und Endmärkte erstreckt, seiner führenden Nischenposition in der Spezialchemie und seiner erfolgreichen Umwandlung in Asset-light-Geschäfte mit hohen Margen ist Lanxess für stabiles Wachstum gerüstet. Laufende Initiativen wie das FORWARD!"-Programm, das jährliche Einsparungen in Höhe von EUR 150 Mio. vorsieht, der disziplinierte Abbau von Fremdkapital und die Erlöse aus dem Verkauf von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten haben die Finanzkraft des Unternehmens gestärkt und ermöglichen es, Gegenwind in der Branche wie geopolitische Spannungen, erhöhte Energiekosten und potenzielle Zölle zu überstehen. Angesichts der deutlichen operativen Verbesserungen und des Volumenwachstums, das auf eine allmähliche Erholung hindeutet, ist es leicht zu verstehen, warum Greenlight Capital sich in Lanxess engagiert. Die Analysten von mwb research haben ihre Schätzungen an die Branchentrends angepasst und bekräftigen ihr BUY-Rating mit einem Kursziel von EUR 30,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Lanxess%20AG