NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat National Grid mit einem Kursziel von 1175 Pence auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Er bleibe für die europäischen Energiekonzerne optimistisch, schrieb Analyst Javier Garrido in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die Elektrifizierung Europas im Zuge der Abkehr von fossilen Brennstoffen werde die Nachfrage bis 2030 steigen lassen, wobei 2025 ein Übergangsjahr werden dürfte. Garridos Top-Werte sind Engie, National Grid und SSE, wobei Engie als sein Favorit zudem RWE auf der "Analyst Focus List" ersetzt./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2024 / 21:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2024 / 00:30 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00BDR05C01