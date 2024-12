FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.12.2024 - 11.00 am- BARCLAYS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 750 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 270 (215) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 900 (860) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1200 (1230) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES PERSIMMON TO 'BUY' - PRICE TARGET 1450 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS CURRYS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 85 (95) PENCE - GOLDMAN CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 400 (420) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES HIKMA PHARMA TARGET TO 2500 (2350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES OXFORD BIOMEDICA PRICE TARGET TO 490 (450) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC RAISES ASHTEAD TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 7450 (5200) PENCE - RBC RAISES CERES POWER TO 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 180 (160) PENCE - UBS RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1000 (975) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 845 (800) PENCE - 'BUY'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob