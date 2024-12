Das Unternehmen Hausblau PVS vertreibt die dachintegrierten Photovoltaik-Systeme des österreichischen Herstellers Energie Dach System in Deutschland. Das Architekturbüro Hausblau vertreibt unter der Marke Hausblau PVS in Zusammenarbeit mit Energie Dach System dachintegrierte Photovoltaik-Systeme, die sich perfekt in die Optik von Gebäuden einfügen sollen. "Da wir ursprünglich aus der Architektur kommen, waren Optik und Ästhetik schon immer zentrale Themen für uns. Als während des PV-Booms immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...