Was gibt es Schöneres als über eine romantische Schlosskulisse zu spazieren? - Einen Weihnachtsmarkt mit romantischer Schlosskulisse! Gerade zur kalten Jahreszeit erstrahlen die alten Gemäuer dank festlicher Dekoration in einem bezaubernden Licht.Teil 1: Die schönsten Weihnachtsmärkte DeutschlandsMärchenhafte WeihnachtsmärkteBesondere Weihnachtsmärkte zeichnen sich manchmal durch ihre einmalige Kulisse aus. So auch bei diesen Adressen, die auch das restliche Jahr über einen Besuch wert sind. Der Weihnachtsmarkt bildet mit seinem gemütlichen, warmen Ambiente das Sahnehäubchen auf dem Kakao Ihres Jahres. Entdecken Sie klassische Schlösser und Burgen in ganz Deutschland.Cochemer Weihnachtsmarkt am Fuße der ReichsburgDie Kleinstadt Cochem, die im Moseldelta und am Fuße der Reichsburg liegt, ist das ganze Jahr über einen Besuch wert. Doch gerade in der Vorweihnachtszeit erstrahlen die kleinen, verwinkelten Gassen und Fachwerkhäuser in einem besonders romantischen Glanz. Die liebevoll dekorierten Weihnachtsbuden warten mit Gestecken, Kränzen, Süßigkeiten, Holzspielzeug und vielem mehr auf. Ein besonderes Highlight ist der für die Region typische weiße Glühwein. Unbedingt probieren!Kulinarisch bietet das große Adventszauberzelt viele verschiedene Angebote. Auch für Unterhaltung ist gesorgt. So besucht der Nikolaus am 6. Dezember die Kinder und die Weihnachtsgeschichte wird regelmäßig mit lebender Krippe aufgeführt.Wann: 22.11.2024 bis 22.12.2024 11 - 19 UhrEintritt: frei