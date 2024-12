Berlin - Beim Vertrauen der deutschen Bevölkerung in die Ukraine-Politik liegen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) nahezu gleichauf. Das ergab eine Umfrage von Forsa für die Sender RTL und ntv.32 Prozent trauen demnach eher Scholz zu, die richtigen Entscheidungen zu treffen, 31 Prozent nennen hierbei Merz. 37 Prozent trauen es keinem der beiden Kanzlerkandidaten zu. Dem Vernehmen nach wollen beide Kanzlerkandidaten den Ukraine-Krieg zu einem wichtigen Thema im Wahlkampf machen.Die Ergebnisse zeigen regionale und parteipolitische Unterschiede: In Ostdeutschland liegt Scholz mit 42 Prozent vor Merz, der 25 Prozent erreicht. In Westdeutschland sind die Vertrauenswerte in beide Politiker näher beieinander, mit 30 Prozent für Scholz und 32 Prozent für Merz. Scholz erhält besonders hohe Werte unter den Anhängern der SPD (73 Prozent), der Grünen (55 Prozent) und des BSW (27 Prozent). Merz findet vor allem Unterstützung bei den Anhängern der CDU/CSU (60 Prozent) und der FDP (63 Prozent). Die Anhänger von AfD und BSW haben in Fragen der Ukraine-Politik weder zu Scholz noch zu Merz Vertrauen (AfD: 57 Prozent / BWS: 59 Prozent).Zum Ende des Jahres ist derweil mit 32 Prozent weiterhin nur eine Minderheit der Bundesbürger dafür, Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. Eine deutliche Mehrheit von 63 Prozent ist dagegen, dass Deutschland der Ukraine diese Waffen liefert. Zu Beginn der Debatte (Februar 2024) waren 35 Prozent dafür und 56 Prozent dagegen.In Ostdeutschland ist die Ablehnung mit 74 Prozent besonders ausgeprägt, während sie im Westen (59 Prozent) etwas geringer ausfällt. Bei den Anhängern von SPD und FDP liegt die Ablehnung jeweils bei 62 Prozent. Innerhalb der CDU/CSU zeigt sich ein gespaltenes Meinungsbild, wobei 48 Prozent gegen die Lieferung sind. Eine besonders hohe Ablehnung findet sich bei den Anhängern der AfD (92 Prozent) und der BSW (91 Prozent). Eine Mehrheit für die Lieferung zeigt sich bei den Anhängern der Grünen (53 Prozent).Die Daten wurden am 29. November und 2. Dezember erhoben. Datenbasis: 1.000 Befragte.