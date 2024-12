Der Chemiekonzern Covestro steht vor einem bedeutenden Wendepunkt in seiner Unternehmensgeschichte. Nach Abschluss der ersten Umtauschfrist hat der Staatskonzern Adnoc aus Abu Dhabi bereits knapp 70 Prozent des Covestro-Kapitals gesichert. Diese Entwicklung markiert einen entscheidenden Meilenstein in der 16 Milliarden Euro schweren Übernahme. Die Covestro-Aktie reagierte positiv auf diese Nachricht und bewegte sich im XETRA-Handel bei etwa 58 Euro, was nur geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch von 58,50 Euro liegt.

Zweite Andienungsfrist steht bevor

Aktionäre, die ihre Anteile bisher nicht angedient haben, erhalten vom 3. bis 16. Dezember eine weitere Gelegenheit, ihre Aktien zum Preis von 62 Euro je Stück zu verkaufen. Die endgültige Abwicklung der Übernahme könnte sich jedoch noch über ein Jahr hinziehen, da verschiedene internationale Behörden ihre Zustimmung erteilen müssen. Adnoc plant durch seine Investmentgesellschaft XRG, Covestro als Sprungbrett zu nutzen, um zu einem der fünf größten Chemieunternehmen weltweit aufzusteigen.

