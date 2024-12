Die Siemens-Aktie zeigt sich am Handelstag dynamisch und verzeichnet einen Anstieg von 0,6 Prozent auf 189,30 EUR. Im Tagesverlauf erreichte das Wertpapier bereits ein Hoch von 191,14 EUR, womit es sich dem 52-Wochen-Hoch von 195,50 EUR weiter annähert. Das Handelsvolumen an der XETRA belief sich auf 381.651 Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt. Besonders bemerkenswert ist der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Tief von 150,68 EUR, von dem sich die Aktie mittlerweile um mehr als 25 Prozent entfernt hat.

Positive Geschäftsentwicklung stützt Kursniveau

Die jüngsten Quartalsergebnisse unterstreichen die solide Position des Unternehmens. Mit einem Gewinn je Aktie von 2,42 EUR konnte Siemens eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 2,17 EUR verzeichnen. Auch die Dividendenprognose stimmt optimistisch: Analysten erwarten für das laufende Jahr eine Ausschüttung von 5,22 EUR je Aktie, was einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 199,70 EUR und signalisiert weiteres Aufwärtspotenzial.

