Wiesbaden - Dem Bundeskriminalamt (BKA) ist nach eigenen Angaben ein Schlag gegen die größte deutschsprachige illegale Handelsplattform im Netz gelungen.Man habe am Montag einen der Administratoren der Plattform "Crimenetwork" festgenommen, teilte das BKA am Dienstag mit. Neben umfangreichen Beweismitteln und "hochwertigen Fahrzeugen" konnte demnach auch Vermögen im Wert von rund einer Million Euro in Kryptowerten sichergestellt werden.Die Plattform galt laut BKA als größter deutschsprachiger Online-Marktplatz für die "Underground Economy" und war seit vielen Jahren aktiv. Nun habe man im Rahmen der Ermittlungen die zur technischen Infrastruktur gehörenden Server der Plattform abschalten können.Dem festgenommenen 29-jährigen Beschuldigten wird vorgeworfen, über viele Jahre als technischer Administrator der Plattform agiert zu haben. Gegen ihn besteht der Verdacht des Betreibens krimineller Handelsplattformen im Internet sowie weiterer Straftaten wie etwa des "Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge". Er wurde noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.