Für User:innen auf TikTok ist es die neue Lernhilfe: Ein KI-Tool, das dröge PDFs in spannende Videos im Kurzvideoformat konvertiert. Doch funktioniert das wirklich? Sogenannte "PDF-to-Brainrot"-Converter verwandeln beliebige Lerninhalte in Videos à la Tiktok. Raus kommt ein knapp einminütiges Video, das die Inhalte des PDF-Dokuments in der Tonalität der Gen Z und Gen Alpha zusammenfasst. Die von einer KI gesprochenen Wörter werden im Video groß angezeigt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...