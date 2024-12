www.bernecker.info

... auch wenn im Zusammenhang mit 'Seltenen Erden' in der Hitze des Gefechts vieles durcheinander geschmissen wird, zumindest anfangs erneuter Aufmerksamkeit, so lohnt sich wiedermal ein Blick in den 'Sektor'. Zumal durch den "Verhandlungsstil" der kommenden US Regierung, das "tit-for-tat" wieder relevanter wird. Die BRICS(+) und insbesondere China werden ihre Verhandlungsmasse erhöhen und die Verhandlungsschritte konkretisieren & intensivieren wollen.Ein diesbzgl. Schritt ist heute die Ausfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck im Zusammenhang mit Gallium, Germanium, Antimon und superharten Materialien in die USA nicht zu genehmigen und strengere Kontrollen für Güter im Zusammenhang mit Graphit durchzuführen.Die mit Embargo belegten Mineralien und Metalle werden für die Herstellung von Halbleitern und Batterien sowie für Komponenten von Kommunikationsgeräten und militärischer Ausrüstung wie panzerbrechende Munition verwendet.Peking hatte die Kontrollen für deren Ausfuhr bereits verschärft. Die Verbote für die Lieferung von Germanium und Gallium führten fast zu einer Verdopplung der Preise für diese Mineralien in Europa. Chinas Verbot von Lieferungen in die USA macht nun deutlich, dass die chinesische Regierung bereit ist, ihrerseits westliche Wirtschaftsinteressen ins Visier zu nehmen, um gegen Washingtons Chip-Sanktionen vorzugehen.Es unterstreicht eben auch die Dominanz Pekings bei der weltweiten Versorgung mit anderen Dutzenden von wichtigen Rohstoffen.In den USA gibt es MP Materials; sie wird nun mal wieder in den Fokus rücken und charttechnisch zeichnet sich dies bereits seit Wochen zunehmend ab. Der langfristige Abwärtstrendkanal ist gebrochen und ein kurzfristiger Aufwärtstrend in der Mache.Gute Geschäfte.