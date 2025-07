Die Inflation legt in USA & UK zu, langfristige Staatsanleihen geraten unter Druck. Deutsche Chemiekonzerne senken ihre Prognosen und Renault schockt mit einer Gewinnwarnung. Netflix und ASML überraschen positiv und die LyondellBasell Aktie bietet 8 % Dividendenrendite. Marktentwicklung Die Märkte zeigten sich vor allem in der zweiten Wochenhälfte gut gelaunt - Zoll-Diskussionen hin oder her. Der ...

