Nach einem starken Start in den Handel haben die US-Börsen zuletzt etwas nachgegeben. Dow und S&P 500 notieren aber weiter im Plus. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewinnt derzeit 0,7 Prozent auf 44.747,78 Zähler, der marktbreite S&P 500 legt 0,1 Prozent zu auf 6.451,78 Punkte. Leicht ins Minus ist hingegen der Nasdaq 100 gerutscht. Er notiert aktuell leicht unter dem Vortagsschluss bei 23.831,37 Punkte.Stärkste Werte im Dow Jones sind im frühen Handel UnitedHealth Group vor Nike, Home Depot, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
