13.08.2025 / 10:17 CET/CEST

Morgan Stanley, Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika, hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 12.08.2025 im Zusammenhang mit der Überschreitung der Schwelle von 10 % der Stimmrechte an der Covestro AG vom 05.08.2025 über Folgendes informiert: Die Erhöhung der Stimmrechte, die dazu führte, dass Morgan Stanley die Meldeschwelle von 10 % der Stimmrechte an der Covestro AG überschritt, diente nicht strategischen Zielen, sondern erfolgte im Rahmen der Kundenbetreuung ("client facilitation"). Morgan Stanley könnte in den nächsten 12 Monaten, insbesondere im Rahmen der Kundenbetreuung ("client facilitation"), weitere Stimmrechte an der Covestro AG erwerben. Morgan Stanley strebt nicht an, die Zusammensetzung des Vorstands, des Aufsichtsrats oder eines anderen Verwaltungsorgans der Covestro AG zu beeinflussen. Morgan Stanley strebt nicht an, eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Covestro AG herbeizuführen, insbesondere nicht des Verhältnisses zwischen Eigen- und Fremdfinanzierung und der Dividendenpolitik. Die Erhöhung der Stimmrechte, die dazu führte, dass Morgan Stanley die Meldeschwelle von 10 % der Stimmrechte an der Covestro AG überschritt, resultierte aus und/oder erfolgte im Rahmen der Kundenbetreuung ("client facilitation"). Die Erhöhung wurde durch eine Kombination aus externen und eigenen Mitteln von Morgan Stanley finanziert.



