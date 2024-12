Gerade die ersten Tage des vergangenen Monats waren vor allem dunkel und windarm und ließen den Day-ahead-Börsenstrompreis auf bis zu 82 Cent pro Kilowattstunde steigen. In der zweiten Monatshälfte drehte sich das Bild und die Preise sanken zumindest an elf Stunden auch wieder in den negativen Bereich. Im November sind die durchschnittlichen Day-ahead-Preise an der Strombörse deutlich gestiegen. Mit 11,42 Cent pro Kilowattstunde im Schnitt lag er deutlich über dem Niveau der Vormonate. Es war der höchste Wert seit Februar 2023, wie die Übersicht von Rabot Energy zeigt. Der Anbieter von dynamischen ...

