© Foto: DALL*E

Nach Meinung eines Analysten der Saxo Bank könnte der Chipgigant doppelt so wertvoll werden wie Apple.Der Markt wartet derzeit auf weitere Informationen über den Anstieg der Verkäufe von Nvidias Blackwell-Prozessoren für künstliche Intelligenz. Damit die Nvidia-Aktie weiter steigen kann, muss das Unternehmen das Angebot an KI-Chips erhöhen. Nur so kann die Nachfrage befriedigt und der Absatz gesichert werden, bevor Konkurrenten einen Vorteil daraus ziehen könnten. Wohin aber steuert Nvidia dann im nächsten Jahr? Die Saxo Bank hat eine Prognose, die sie selbst als "unerhörte Prognose" bezeichnet: Dass die Nvidia-Aktie im Jahr 2025 die Marke von 250 US-Dollar überschreiten wird. "Die …