Der US-Dollar (USD) hat den Dezember so begonnen, wie er den November beendet hat, nämlich mit einem Anstieg, trotz der für den USD typischen ungünstigen Dezembertrends, so Shaun Osborne, Chief FX Strategist bei der Scotiabank. Waller erwartet Zinssenkung im Dezember "Gestern habe ich darauf hingewiesen, dass die schwache Saisonalität des DXY in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...