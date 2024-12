MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Hugo Boss nach dem jüngsten Kursrutsch bei einem unveränderten Kursziel von 45 Euro von "Add" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Volker Bosse sieht in seiner am Dienstag vorliegenden Studie eine günstige Einstiegsgelegenheit. Die Verbraucherstimmung sei aktuell schwach, doch dürfte der Modekonzern das untere Ende seiner Jahresziele erreichen./mis/nguVeröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2024 / 13:17 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1PHFF7