Affalterbach, den 3. Dezember 2024 - Der Vorstand der HWA AG ("HWA" oder die "Gesellschaft") (ISIN: DE000A0LR4P1; WKN: A0LR4P) hat auf seiner heutigen Sitzung eine Neubewertung des Verhandlungsstands mit der Mercedes-AMG GmbH über die Veräußerung des Geschäftsbereichs Kundenmotorsport vorgenommen. Während bislang die Veräußerung des gesamten Geschäftsbereichs angestrebt wurde, wird der Vorstand nunmehr ergebnisoffen verhandeln, in welchem Umfang und zu welchen Zeitpunkten Teilbereiche übertragen werden sollen. Im Geschäftsjahr 2025 wird die HWA daher den Mercedes-AMG Kundensport in gewohnter Art und Weise umsetzen und die Umsätze und Erträge aus dem After Sales Business des Mercedes-AMG Kundenmotorsports erzielen. Ob dies auch darüber hinaus der Fall sein wird, steht noch nicht fest.



Darüber hinaus hat der Vorstand aufgrund des aktuellen Geschäftsverlaufs den Ausblick der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024 angepasst. Er erwartet aufgrund von Verschiebungen von geplanten Projekten eine schwächere Entwicklung der Ertragslage und geht nunmehr von einem negativen EBIT im hohen einstelligen Millionenbereich aus. Erwartet wurde bislang ein negatives EBIT im mittleren einstelligen Millionenbereich. Hinsichtlich des Umsatzes im Geschäftsjahr 2024 geht der Vorstand weiterhin davon aus, dass dieser gegenüber dem Umsatz des Geschäftsjahres 2023 reduziert sein wird.



Im Hinblick auf die laufenden Bezugsangebote für neue Aktien und Teilschuldverschreibungen der WSV 2024/2026 wird die Gesellschaft das für das Bezugsangebot der neuen Aktien veröffentlichte Wertpapier-Informationsblatt aktualisieren. Die aktualisierte Fassung wird kurzfristig auf der Internetseite der Gesellschaft (https://www.hwaag.com/de/ir-disclaimer/ir.html) im Bereich "BEZUGSANGEBOT AN DIE AKTIONÄRE" veröffentlicht.



Die Gesellschaft räumt allen Inhabern von Bezugsrechten auf die neuen Aktien und die Teilschuldverschreibungen der WSV 2024/2026, die ihre Bezugsrechte bereits ausgeübt haben, freiwillig ein Rücktrittsrecht ein. Dieses Rücktrittsrecht kann bis zum Ablauf des 05.12.2024 durch Erklärung gegenüber der jeweiligen Depotbank ausgeübt werden. Die Bedingungen der Bezugsangebote gelten unverändert fort.



Unternehmensprofil HWA AG:



Die HWA AG ist ein eigenständiger 360 -Engineering-Experte in den Bereichen Automobilrennsport und Hochleistungsfahrzeuge. Das 1998 von Hans Werner Aufrecht gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Affalterbach (Deutschland) und beschäftigt rund 270 hochqualifizierte Mitarbeiter. Alle Produkt- und Dienstleistungsangebote der HWA AG stehen unter dem Motto ENGINEERING SPEED: Anspruch des Unternehmens ist es, die jeweils besten und hochwertigsten Lösungen zu entwickeln, um seine Partner und Kunden noch schneller an ihre Ziele zu bringen. Das Leistungsportfolio reicht von der Konstruktion sämtlicher Fahrzeugkomponenten bis hin zur Fertigung von Gesamtfahrzeugen in Verbindung mit den entsprechenden Logistik-, Aftersales- und Support-Dienstleistungen.



