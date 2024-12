Basel/Mülhausen - Der Euroairport Basel-Mülhausen (EAP) erhält einen neuen Chef. Tobias Markert ist vom Verwaltungsrat zum neuen Direktor des Flughafens ernannt worden. Er tritt seine Stelle am 1. April 2025 an und wird Nachfolger von Matthias Suhr, der Ende April 2025 nach zehnjähriger Tätigkeit für den EAP in den Ruhestand treten wird. Markert arbeitet seit 20 Jahren bei verschiedenen Flughäfen der Zurich Airport Gruppe. Seit 2020 leitet er gemäss ...

