Die Meta-Aktie zeigt sich im NASDAQ-Handel mit einer bemerkenswerten Stabilität und pendelt aktuell um die 593-Dollar-Marke. Im Tagesverlauf bewegte sich der Kurs in einer überschaubaren Spanne zwischen 591,69 und 596,78 US-Dollar, was auf ein ausgewogenes Marktsentiment hindeutet. Besonders beachtenswert ist die positive Entwicklung seit dem Jahrestief: Von seinem 52-Wochen-Tief bei 313,67 USD hat sich der Kurs mittlerweile um mehr als 47 Prozent erholt und nähert sich seinem Rekordhoch von 602,90 USD an.

Analysten bleiben optimistisch

Die Expertengemeinschaft zeigt sich weiterhin zuversichtlich für die Zukunft des Social-Media-Giganten. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 629,29 USD sehen Analysten noch deutliches Aufwärtspotenzial. Diese positive Einschätzung wird durch die starken Quartalszahlen untermauert - der Umsatz stieg im vergangenen Quartal auf 40,59 Milliarden USD, während der Gewinn je Aktie mit 6,20 USD deutlich über dem Vorjahreswert lag.

Anzeige

Meta-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Meta-Analyse vom 3. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Meta-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Meta-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 3. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Meta: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...