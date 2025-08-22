Es war ein wirklich sehr hartnäckiger Widerstandsbereich zwischen der Marke von 48,00 Euro und dem bisherigen Jahreshoch von 48,46 Euro. Doch in dieser Handelswoche konnte die Aktie des Energie- und Chemieriesen OMV diese Hürde überwinden. Gestern gelang der Sprung darüber, im heutigen Handel geht es weiter nach oben. In den vorangegangenen Monaten war die Dividendenperle mehrfach an diesem Widerstandsbereich gescheitert. Nun wäre rein charttechnisch betrachtet der Weg nach oben vorerst frei bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär