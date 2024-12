Das Empire State Building (ESB) gab heute Einzelheiten seiner beliebten Festlichkeiten mit prächtigem Weihnachtsschmuck, festlichen Pop-ups, Filmklassikern und festlicher Beleuchtung bekannt.

"New York in der Vorweihnachtszeit ist einfach unvergleichlich und das Empire State Building steht ganz oben auf der Attraktionsliste von New York City", erklärte Jean-Yves Ghazi, President des Empire State Building Observatory. "Von Fotos mit dem Nikolaus bis hin zu Filmklassikern Besucher erhalten hier lebenslange Erinnerungen mit den besten Ausblicken auf New York City."

Reicher Glitzerschmuck

Die Aussichtsplattform des Empire State Buildings wird reich mit glitzernden Adventskränzen, Lichtern, Lametta, Schleifen und einem riesigen Menora-Leuchter auf dem zweistöckigen Gebäudemodell geschmückt. Auf ihrem Weg durch die immersiven Ausstellungen des Observatory Experience können sich die Besucher in einer speziell dafür vorgesehenen Ecke der Aussichtsterrasse auf der 80. Etage vor Weihnachtsbäumen, Schneeflocken, Geschenken und einem schönen Kaminfeuer, inspiriert von der Weihnachtswerkstatt, zum Fototermin stellen.

Auf der kultigen 86. Etage der Aussichtsplattform kann man sich in einer dedizierten Ghirardelli-Ecke mit einem Zuckerstangenbogen, festlichem Tannengrün, funkelndem Lichterglanz und dem beliebten Konfekt der Peppermint Bark Squares von Ghirardelli fotografieren lassen.

Der Besuch der Aussichtsterrasse kommt in der berühmten Fifth Avenue Lobby des Gebäudes zum Abschluss die in dem Weihnachtsklassiker "Buddy Der Weihnachtself" zu sehen ist dekoriert mit klassischem Weihnachtsschmuck, wie glitzernden Lichtern, Kränzen und einem überdimensionalen Weihnachtsbaum. In den kultigen Fifth Avenue Windows sind Szenen mit Schlitten voller aufwändig verpackter Geschenke, Teddybären und weihnachtlichen Eisbechern von Ghirardelli Chocolate dargestellt.

Mieter und Besucher, die im Monat Dezember montags bis freitags durch die Fifth Avenue Lobby gehen, hören weihnachtliche Musik, die von professionellen Pianisten vorgetragen wird.

Der Nikolaus

Am 30. November und am 7., 9., 11., 14., 16., 18. und 20. Dezember kommt der Weihnachtsmann "Santa Claus" höchstpersönlich, um Weihnachtsstimmung zu verbreiten und sich mit den Besuchern der Aussichtsterrasse in seiner eigenen Ecke auf der 80. Etage fotografieren zu lassen. Weitere Informationen über den Besuch beim Nikolaus finden Sie unter esbholiday.com.

Baby, es ist kalt draußen!

Ab dem 13. November ist Ghirardelli Chocolate für die gesamte Vorweihnachtszeit täglich von 10 Uhr bis 13 Uhr und von 17 bis 20 Uhr auf der Terrasse auf der 86. Etage zu finden. Der beliebte Chocolatier bietet hier seine klassische heiße Schokolade und heißen Kakao mit Pfefferminzgeschmack an, während die Besucher die besten Ausblicke über New York City in der komfortabel beheizten Open-Air-Aussichtsplattform genießen.

Starbucks Reserve Winter Wonderland

Vorweihnachtszauber erwacht auch in dem kultigen Starbucks Reserve-Laden des Empire State Building mit dem neuen Winter Wonderland-Pop-up-Erlebnis. In der Coffee Cocktail Lounge auf der 2. Etage des Geschäfts veranschaulicht das Starbucks Reserve Winter Wonderland den Weg des Kaffees von der Bohne bis zur Tasse. Ein exklusiver Teil des Erlebnisses ist der neue Empire State Cocoa Cocktail mit dunkler Schokolade und aufgedampftem Milchschaum sowie Hennessy VS Cognac und einer Schlagsahnehaube, serviert mit einem Royal Combier-Likör und Bitterschokohäppchen.

Weihnachtsklassiker

Fans können auch Tickets für klassische Weihnachtsfilme auf der Aussichtsplattform der 80. erwerben, darunter:

"Buddy Der Weihnachtself" (Elf) am 2., 8., 10., 15. und 17. Dezember

"Kevin Allein in New York" (Home Alone 2: Lost in New York) am 5. und 11. Dezember

und "The Nightmare Before Christmas" am 13. Dezember.

Eintrittskarten zu diesen Sondervorführungen schließen auch bestimmte weihnachtliche Getränke und Snacks ein sowie vollen Zugang zum Museum auf der 2. Etage des ESB und die Aussichtsterrassen auf der 86. und 102.Etage.

Festliche Beleuchtung

Die kultigen Lichter des Empire State Building glänzen in der gesamten Festtagszeit mit spezieller Beleuchtung für Thanksgiving, Chanukka, Weihnachten und Silvester. Außerdem beginnt hier auch die jährliche Musik-und-Licht-Show. Senden Sie eine SMS CONNECT an 274-16, um Informationen in Echtzeit über die jeweilige Beleuchtung des Empire State Building zu erhalten.

Das weltberühmte Observatory Experience des Empire State Building unterzog sich einer Neugestaltung im Wert von 165 Millionen USD, um ein neues interaktives Museum mit neun Ausstellungsräumen, speziellen Mitarbeiteruniformen und eine neue Aussichtsterrasse auf der 102. Etage mit beispiellosen Ausblicken über New York City hinzuzufügen. Das kultige Observatory Experience wurde unlängst zur besten Attraktion der Welt gekürt und belegte bei den 2024 Tripadvisor "Traveler's Choice Awards: Best of the Best Things to Do" zum dritten Mal hintereinander den Spitzenplatz in den USA.

Hochauflösendes Bildmaterial zum Herunterladen finden Sie hier.

Weitere Informationen über das Empire State Building erhalten Sie online.

Über das Empire State Building

Das Empire State Building, das "berühmteste Gebäude der Welt", im Besitz des Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), misst vom Boden bis zur Antenne 1.454 Fuß und erhebt sich über Midtown Manhattan. Das für 165 Millionen USD umgestaltete Empire State Building Observatory Experience bietet ein ganz neues Erlebnis: einen eigenen Eingang für Besucher, ein interaktives Museum mit neun Ausstellungsräumen und auf der 102. Etage eine neu gestaltete Aussichtsplattform mit deckenhohen Fenstern. Der Besuch der weltberühmten Terrasse auf der 86. Etage bietet Besuchern aus aller Welt einen unvergesslichen Ausblick über ganz New York City. Es ist eine 360-Grad-Plattform unter freiem Himmel. Dort kann man sich über die Geschichte des Gebäudes und dessen derzeitige Rolle in der Popkultur informieren. Jedes Jahr kommen Millionen Besucher in den Genuss des Empire State Building Observatory Experience. Dieses wurde im dritten Jahr in Folge zur vorrangigen Attraktion der Welt und zur vorrangigen Attraktion in den USA gewählt bei den Tripadvisor Travelers' Choice Awards: Best of the Best Things to Do, "America's Favorite Building" vom American Institute of Architects, von Uber zum beliebtesten Reiseziel der Welt und in der Ultimate Travel List von Lonely Planet zur vorrangigen New York City Attraktion.

Seit 2011 wird das Gebäude komplett mit erneuerbarer Windenergie versorgt. Auf den zahlreichen Stockwerken haben sich Mieter wie LinkedIn und Shutterstock niedergelassen und darüber hinaus gibt es Einzelhändler und Gastronomie wie STATE Grill and Bar, Tacombi und Starbucks. Weitere Informationen und Tickets für das Observatory Experience finden Sie unter: esbnyc.com oder folgen Sie dem Gebäude auf Facebook, X (früher Twitter), Instagram, Weibo, YouTube oder TikTok.

