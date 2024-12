© Foto: Intel Corporation

Die Woche begann mit einem Paukenschlag bei Intel. Überraschend verkündete Intel den Rücktritt seines Chefs. Zunächst legte die Aktie 6 Prozent zu. Am Ende des Tages stand aber ein Minus. Wie geht es weiter?Pat Gelsinger, der CEO des Halbleiterkonzerns Intel, ist überraschend zurückgetreten. Wie das Unternehmen am Montag in Santa Clara, Kalifornien, mitteilte, hat Gelsinger sein Amt zum 1. Dezember niedergelegt. Bis ein Nachfolger gefunden ist, wird Intel vorübergehend von einer Doppelspitze geführt: David Zinsner, bislang für das Finanzressort zuständig, und Michelle Johnston Holthaus, die eine neue Führungsrolle für mehrere Unternehmensbereiche übernommen hat, teilen sich die Leitung. Die …