Anleger sollten sich einen Vermerk im Kalender machen: Der DAX hat am 3. Dezember erstmals in seiner Geschichte die Marke von 20.000 überwunden. Angeführt von Indexschwergewicht SAP schloss der Leitindex bei 20.016,75. Am Mittwoch stehen neben SAP noch Evotec, FMC, ProSieben, Rheinmetall, VW, und Zalando im Fokus.

