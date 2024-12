Essen - Bei einer großangelegten Razzia in Deutschland und Frankreich ist am Mittwoch offenbar ein internationaler Schleuser-Ring zerschlagen worden.In Essen, Gelsenkirchen, Grevenbroich, Bochum und weiteren Städten hätten Spezialeinheiten am Morgen mehrere Mehrfamilienhäuser, Lagerhallen und ein Asylheim gestürmt, berichtet die "Bild". Allein in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg sollen mehr als 500 Bundespolizisten im Einsatz gewesen sein, auch die Antiterroreinheit GSG9 war offenbar beteiligt. Zudem waren französische und britische Sicherheitsbehörden sowie Europol involviert.Insgesamt sollten im Rahmen der Maßnahmen laut "Bild" mehr als zehn europäische Haftbefehle vollstreckt werden. Im Fokus der Ermittler steht ein irakisches Schleuser-Netzwerk, welches zahlreiche illegale Migranten in europäische Länder geschmuggelt haben soll. Da es auch um Schleusungen mit Schlauchbooten über den Ärmelkanal geht, liegt die Führung der Ermittlungen bei Frankreich.