Die Aktie des Gewerbeimmobilien-Spezialisten Aroundtown erfährt eine bedeutende Neubewertung durch Finanzexperten. Die jüngste Analyse zeigt eine erhebliche Anhebung des Kursziels von 2,00 auf 3,30 Euro, wobei die neutrale Einstufung beibehalten wird. Diese Anpassung basiert hauptsächlich auf den gesunkenen Kapitalkosten, die sich positiv auf die Verschuldungssituation und Liquiditätsrisiken des Unternehmens auswirken. Die operative Kennzahl FFO wird voraussichtlich am oberen Ende der bisherigen Zielspanne liegen, was das Vertrauen in die Geschäftsentwicklung stärkt.

Herausforderungen und Zukunftsaussichten

Trotz der positiven Entwicklung bleiben einige Herausforderungen bestehen. Die Aktie zählt weiterhin zu den am stärksten leerverkauften Titeln im europäischen Immobiliensektor. Allerdings gibt es auch ermutigende Signale: Die Kursentwicklung seit Jahresbeginn zeigt sich robust, und für 2026 wird eine Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen erwartet. Im XETRA-Handel verzeichnet die Aktie bereits positive Resonanz mit einem Anstieg von 0,85 Prozent auf 3,20 Euro.

