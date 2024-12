Die Evotec-Aktie zeigt sich nach einer bemerkenswerten Erholungsphase in den letzten Wochen weiterhin dynamisch. Am aktuellen Handelstag verzeichnete das Papier einen Anstieg von 0,7 Prozent auf 8,65 EUR, wobei das Tageshoch bei 8,72 EUR lag. Besonders bemerkenswert ist der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Tief von 5,06 EUR, von dem sich die Aktie mittlerweile um mehr als 70 Prozent erholen konnte. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch im Handelsvolumen wider, das mit über 24.000 gehandelten Aktien eine rege Marktaktivität zeigt.

Bevorstehende Index-Anpassung

Eine wichtige Veränderung steht dem Hamburger Wirkstoffforscher bevor: Nach den jüngsten Berechnungen wird Evotec voraussichtlich vom SDAX in den MDAX aufsteigen. Diese Index-Änderung, die am 23. Dezember in Kraft treten soll, könnte dem Unternehmen zu zusätzlicher Aufmerksamkeit bei Investoren verhelfen. Analysten sehen für die Aktie ein durchschnittliches Kursziel von 9,68 EUR, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert.

