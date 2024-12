Die BP-Aktie verzeichnete am Dienstag im Londoner Handel eine moderate Aufwärtsbewegung und erreichte einen Tageshöchststand von 3,89 GBP, was einem Plus von 0,2 Prozent entspricht. Das Handelsvolumen belief sich auf 451.531 Aktien. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 5,41 GBP, das im April erreicht wurde, liegt der aktuelle Kurs deutlich niedriger. Das 52-Wochen-Tief wurde im November bei 3,65 GBP markiert.

Umfangreiches Aktienrückkaufprogramm

Im Rahmen eines groß angelegten Rückkaufprogramms erwarb BP am 3. Dezember insgesamt 5,7 Millionen eigene Aktien. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei etwa 387,9 Pence pro Aktie, wobei die Käufe über verschiedene Handelsplätze verteilt wurden. Diese Maßnahme ist Teil des im Oktober 2024 angekündigten Aktienrückkaufprogramms. Die zurückgekauften Aktien sollen entsprechend der Ermächtigung der Hauptversammlung 2024 eingezogen werden.

