Berlin - Für den anstehenden Bundestagswahlkampf haben die Grünen aktuell ein so großes Wahlkampfbudget wie keine andere Partei. Das berichtet das Nachrichtenmagazin Focus nach einer Anfrage an alle acht im Bundestag vertretenen Parteien.Wie Grünen-Wahlkampfmanager Andreas Audretsch mitteilte, rechne die Partei beim Budget für den Wahlkampf mit "einer Größenordnung, die sich an den Mitteln aus dem Jahr 2021 orientiert." Wie es aus Kreisen der Parteizentrale heißt, lag das Wahlkampfbudget 2021 bei 19 Millionen Euro.Deutlich weniger Geld hat die SPD eingeplant. Die Partei erklärte ebenfalls, ein ähnliches Budget wie 2021 zur Verfügung zu haben. Damals betrug das Wahlkampfbudget "rund 15 Millionen Euro", wie ein Sprecher mitteilte.Die Linke erklärte, ein Budget von 6,8 Millionen Euro für den Wahlkampf zur Verfügung zu haben. Der Großteil werde in die Produktion von A1- und Großplakate investiert. Das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) plant "aktuell" mit vier Millionen Euro.Die CDU hat laut einer Sprecherin ihr Wahlkampfbudget noch nicht beschlossen. Die Partei teilte lediglich mit, dass das Budget bei der Wahl 2021 bei 20 Millionen Euro lag.CSU und FDP wollten indes keine konkreten Angaben zu ihren Wahlkampfbudgets machen. Die AfD bezog laut Focus bis Redaktionsschluss keine Stellung.