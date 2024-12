NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 19 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Analysten Alexia Dogani und Harry Gowers rechnen in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf 2025 mit einem durchwachsenen Jahr für die Transportbranche. Gewinnwachstum dürften gerade Airlines verzeichnen. Ihr Favorit ist IAG./ag/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2024 / 23:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: IE00BYTBXV33