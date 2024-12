FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Schneider Electric auf "Hold" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Auf einem Investorentag in Indien habe der neue Konzernchef Olivier Blum seine Mission erläutert, die Umsetzung der Unternehmensstrategie zu beschleunigen, schrieb Analyst Gael de-Bray in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Angesichts seiner langjährigen Tätigkeit in China und Indien habe der Manager viel Erfahrung damit, Geschäftsaktivitäten in Wachstumsmärkten zu entwickeln. Blum habe zudem erwähnt, dass Übernahmen keine Vorbedingung für die Erreichung der Unternehmensziele seien, betonte de-Bray - auch mit Blick auf ein indisches Gemeinschaftsunternehmen mit Temasek als Minderheits-Partner./gl/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2024 / 07:54 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000121972