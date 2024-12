NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 85 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analystin Alexia Dogani rechnet für 2025 in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick mit einem durchwachsenen Jahr für die Transportbranche. Sie favorisiert die dänische DSV. Für Container-Reedereien bleibt sie skeptisch angesichts der Ergebnisrisiken./ag/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2024 / 23:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000HLAG475