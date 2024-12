Die Bayer-Aktie zeigt sich am aktuellen Handelstag weiterhin in einer schwachen Verfassung. Der Anteilsschein des Leverkusener Konzerns verzeichnete am frühen Morgen einen Rückgang von 0,8 Prozent auf 19,07 Euro, womit sich der negative Trend der vergangenen Wochen fortsetzt. Das Handelsvolumen belief sich in den ersten Handelsstunden auf über 144.000 Aktien, was auf eine anhaltende, wenn auch verhaltene Verkaufsaktivität hindeutet. Besonders bemerkenswert ist der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 36,09 Euro, das Anfang Januar erreicht wurde - ein Unterschied von fast 90 Prozent.

Analystenprognosen und Dividendenaussicht

Die Experteneinschätzungen für die Bayer-Aktie bleiben trotz der aktuellen Kursschwäche verhalten optimistisch. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 27,22 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial vom gegenwärtigen Niveau suggeriert. Für das Geschäftsjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 5,00 Euro je Aktie. Die Dividendenprognose für das kommende Jahr wird mit 0,109 Euro je Aktie allerdings leicht unter dem Vorjahreswert von 0,110 Euro erwartet.

