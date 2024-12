FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.12.2024 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS FUTURE PLC PRICE TARGET TO 1130 (1260) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RENISHAW PRICE TARGET TO 3100 (3250) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BREEDON PRICE TARGET TO 540 (464) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SPIRAX TO 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 8350 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 1970 (2000) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS OXFORD METRICS PRICE TARGET TO 95 (110) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 1160 (1300) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS APPLIED NUTRITION WITH 'BUY' - PRICE TARGET 180 PENCE - GOLDMAN CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 648 (682) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2603 (2349) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1198 (1101) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS BUNZL TO 'HOLD' - PRICE TARGET 3625 PENCE - HSBC CUTS ST JAMES'S PLACE TO 'REDUCE' - PRICE TARGET 790 PENCE - JEFFERIES RAISES BOKU PRICE TARGET TO 234 (216) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES EUROWAG PRICE TARGET TO 112 (84) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES VICTREX TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1140 (1100) PENCE - JPMORGAN ADDS IAG TO 'ANALYST FOCUS LIST' AND 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 700 (750) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 500 (510) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 950 (1150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 1000 (950) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 250 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 750 (660) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES IAG PRICE TARGET TO 5 (3.40) EUR - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1500 (1350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SOFTCAT PRICE TARGET TO 1450 (1350) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 1180 (1020) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES TRUSTPILOT PRICE TARGET TO 350 (250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1600 (1500) PENCE - 'NEUTRAL' - RPT/JEFFERIES RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 750 (680) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 3090 (2475) PENCE - 'BUY'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob