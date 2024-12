Der CEO von Elmos, Herr Schneider, hinterließ einen starken Eindruck auf der German Select Conference, belebte die Equity Story des Unternehmens und schloss mit einer aufschlussreichen Q&A-Session (die Aufnahme ist unter https://research-hub.de/videos verfügbar). Trotz der kurzfristigen Abschwächung in der Automobilindustrie zeigt sich Elmos widerstandsfähig, hält an der Prognose für 2024 fest und erzielt ein moderates Wachstum (+1,5% yoy), während Mitbewerber mit wiederholten Abwärtskorrekturen und rückläufigen Verkaufszahlen kämpfen. Der CEO sprach die Wettbewerbssituation an und betonte, dass Elmos dank seiner Nischenexpertise und einer stärkeren Präsenz in China mit einem lokalen Ansatz gut positioniert ist. Er hob hervor, dass der Wettbewerb unter OEMs für Elmos ein geringes Risiko darstellt, da "ein verlorener Auftrag in Europa ein gewonnener Auftrag in China" sei - ein Hinweis auf die globale Reichweite des Unternehmens und seine Fähigkeit, von sich verändernden Marktdynamiken zu profitieren. Mit dem Übergang zu einem "fabless" Modell hat Elmos die operative Flexibilität erheblich gesteigert und das Risikoprofil verbessert, was den Weg für einen Rekord-FCF-Milestone im Jahr 2025 ebnet, getrieben durch reduzierte Steuersätze, optimierte Investitionen und ein optimiertes Working Capital. Auf Basis dieses Schwungs bleiben die Analysten von mwb research bullish für Elmos und bestätigen ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 105,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Elmos%20Semiconductor%20SE