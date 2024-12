Auf der mwb research German Select Konferenz informierte Manuel Bösing, Head of Investor Relations bei tonies, in einer Präsentation und Fragerunde über die Equity Story. Die Aufzeichnung kann hier angesehen werden: https://research-hub.de/videos. Die Präsentation hob den starken Wachstumskurs von tonies hervor, mit einem CAGR von 37 % von 2019 bis 2023 und einer Prognose für 2024 von mindestens 33 % Wachstum und 40 % yoy Wachstum im vierten Quartal. Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören die Expansion in den USA (Steigerung der Verkaufsstellen um 23 % und Verdoppelung der spanischsprachigen Inhalte bis 2025), die weitere Durchdringung Europas und neue Märkte wie Australien und Neuseeland. Um die Attraktivität für ältere Kinder zu erhöhen, hat tonies die pädagogischen "Clever Tonies" und "Book Pocket Tonies" mit Hörbüchern in voller Länge auf den Markt gebracht. Insgesamt bleibt die Wachstumsgeschichte intakt. Der operative Leverage und die zunehmenden lizenzfreien Inhalte wie die Lalalinos sollten sich in Zukunft in steigenden Margen niederschlagen. Die Analysten von mwb research bestätigen ihr kürzlich angehobenes Kursziel von EUR 11,00 und bekräftigen ihre Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/tonies%20SE