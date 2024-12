DJ PTA-Adhoc: MVV Energie AG: Dr. Gabriël Clemens zum Vorstandsvorsitzenden der MVV Energie AG bestellt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Mannheim (pta/04.12.2024/11:08) - Der Aufsichtsrat der MVV Energie AG hat in seiner heutigen Sitzung Herrn Dr. Gabriël Clemens (53) mit Wirkung zum 1. April 2025 zum Vorstandsvorsitzenden der MVV Energie AG bestellt. Er folgt damit auf Herrn Dr. Georg Müller, der MVV seit 1. Januar 2009 als Vorstandsvorsitzender geführt hat und mit Wirkung zum Ablauf des 31. März 2025 ausscheidet.

Herr Dr. Clemens ist für die Dauer von fünf Jahren als Vorstandsvorsitzender von MVV bestellt. Er ist derzeit als CEO Green Gas in der Geschäftsführung der Eon Hydrogen GmbH in Essen tätig und verantwortet dabei die Wasserstoffaktivitäten des Energieunternehmens Eon. Davor übte er verschiedene leitende Funktionen im RWE-Konzern aus und war u. a. von 2014 bis 2021 Mitglied des Vorstands der saarländischen VSE AG (Ressort Technik).

