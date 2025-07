EQS-Media / 10.07.2025 / 14:30 CET/CEST

Mehr als drei Dutzend batteriegepufferte Schnellladelösungen von ADS-TEC Energy werden deutschlandweit vom Mannheimer Energieunternehmen MVV an Standorten von Müller installiert

MVV übernimmt Finanzierung, Errichtung und Betrieb der Ladeinfrastruktur

ADS-TEC Energy vermarktet erstmals integrierte DOOH-Werbeflächen an ChargePost-Ladelösungen

GEIG-konforme und wirtschaftlich rentable Schnellladeinfrastruktur, die trotz begrenzter Netzkapazitäten ultraschnelles Laden ermöglicht NÜRTINGEN und MANNHEIM, Deutschland - 10. Juli 2025 Mehr als drei Dutzend batteriegepufferte Schnellladelösungen von ADS-TEC Energy (NASDAQ: ADSE) - darunter vor allem ChargePosts, aber auch ein Dutzend ChargeBoxen - kommen zukünftig deutschlandweit an Standorten des Müller-Handelskonzerns zum Einsatz. Das Projekt wird gemeinsam von ADS-TEC Energy, einem weltweit führenden Lösungsanbieter batteriebasierter Speicher- und Schnellladesystemen, dem Mannheimer Energieunternehmen MVV und dem Ulmer Handelskonzern Müller umgesetzt. Eine starke Lösung für Drogeriestandorte Im Rahmen des Projekts stellt der Handelskonzern Müller die Standorte zur Verfügung. Das Unternehmen betreibt europaweit insgesamt rund 950 Filialen in acht Ländern, davon die Mehrzahl in Deutschland. Die innovativen, batteriebasierten Schnellladesysteme ermöglichen ultraschnelles Laden auch dort, wo Netzkapazitäten begrenzt sind. Damit wird an Müller-Standorten nicht nur die gesetzliche Verpflichtung nach dem Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) erfüllt, sondern auch eine zukunftssichere und komfortable Ladeoption für Kunden geschaffen. Mit Ladeleistungen bis zu 320 kW bieten die Ladestationen von ADS-TEC Energy ein minutenschnelles Aufladen von E-Fahrzeugen und das Laden lässt sich bequem in den Alltag der Kunden integrieren. Umsetzung und Betrieb durch MVV MVV übernimmt die komplette Finanzierung, Errichtung und den Betrieb der Ladeinfrastruktur sowie den zugehörigen Kundenservice. "Bereits seit 2018 treiben wir bei MVV die Mobilitätswende voran. Dabei bauen wir die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar sowie darüber hinaus sukzessive aus. Mittlerweile betreiben wir über 156 Standorte mit mehr als 440 Ladepunkten", erklärt Ralf Klöpfer, Vertriebsvorstand bei MVV. "Durch die Partnerschaft mit ADS-TEC Energy und Müller bringen wir innovative Schnellladelösungen direkt an die Einzelhandelsstandorte und ermöglichen unseren Kundinnen und Kunden das Laden ihres Elektrofahrzeugs während des Einkaufs. Das spart Zeit, schont die Umwelt und macht nachhaltige Mobilität noch attraktiver." Erstmals: ADS-TEC Energy übernimmt Vermarktung der DOOH-Flächen Ein weiteres Novum dieses Projekts ist die erstmalige Vermarktung der digitalen Werbeflächen (Digital Out-of-Home, DOOH) durch ADS-TEC Energy. Die ChargePost-Systeme verfügen über großflächige, hochauflösende 75-Zoll-Bildschirme, die sich ideal für zielgerichtete Werbung an hoch frequentierten Standorten eignen. GEIG-konform und wirtschaftlich attraktiv Mit der Umsetzung des Projekts erfüllt der Konzern die Anforderungen des GEIG, das den Ausbau der Ladeinfrastruktur an Gebäuden vorschreibt. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die Standorte nicht nur mit Ladestationen ausgestattet werden, sondern den Kunden eine komfortable, leistungsstarke Schnellladelösung zur Verfügung steht. Die Kombination aus Hochleistungsladesystemen und digitalen Werbeflächen schafft eine nachhaltige, zukunftsorientierte Infrastruktur mit wirtschaftlichem Mehrwert. Noch dazu, weil die Systeme dank Speicherintegration ohne den sonst aufwendigen Netzausbau auskommen. "Der Ausbau einer leistungsfähigen Ladeinfrastruktur erfordert innovative Ansätze, die über das reine Laden hinausgehen. Unsere batteriebasierten Schnellladelösungen ermöglichen ultraschnelles Laden selbst an Standorten mit begrenzter Netzkapazität. Wir freuen uns, mit unserem Partner MVV eine nachhaltige und zukunftssichere Lösung für Müller-Standorte zu realisieren", sagt Michael Rudloff, COO von ADS-TEC Energy. Über ADS-TEC Energy Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme. Die batteriegestützte Schnellladetechnologie von ADS-TEC Energy ermöglicht Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen, Baden-Württemberg, wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den "Circle of Excellence" aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber. Mehr Informationen unter: www.ads-tec-energy.com Über MVV Mit über 6.600 Beschäftigten sowie einem Jahresumsatz von rund 7,2 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2024 ist MVV eines der führenden Energieunternehmen in Deutschland. Im Zentrum unseres Handelns steht die zuverlässige, wirtschaftliche und umweltfreundliche Energieversorgung unserer Kunden aus Industrie, Gewerbe und Privathaushalten. Dabei besetzen wir alle Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette: von der Energieerzeugung, dem Energiehandel und der Energieverteilung über den Betrieb von Verteilnetzen bis hin zum Vertrieb, dem Umwelt- und dem Energiedienstleistungsgeschäft. Darüber hinaus investieren wir in die Zukunftsfähigkeit unserer Netze, in die Modernisierung unserer Erzeugungsanlagen sowie in innovative grüne Technologien. Wir sind Vorreiter bei der Energiewende und haben uns mit unserem Mannheimer Modell einem strategischen Weg verpflichtet, mit dem wir als eines der ersten Energieunternehmen Deutschlands bis 2035 klimapositiv werden. Dabei setzen wir konsequent auf die Wärmewende, die Stromwende und den damit verbundenen Ausbau erneuerbarer Erzeugungsmethoden sowie auf grüne Kundenlösungen. MVV ist ein Unternehmen in der Metropolregion Rhein-Neckar, die MVV-Gruppe ist international tätig. Über Müller Holding GmbH & Co. KG.

Die Müller Holding GmbH & Co. KG ist europaweit in neun Ländern mit über 950 Filialen vertreten. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 35.500 Mitarbeiter und rund 800 Auszubildende. Müller führt rund 190.000 Artikel in den Bereichen Drogerie, Parfümerie, Spielwaren, Schreibwaren, Haushalt & Ambiente, Naturkosmetik, Bio-Nahrung, Genusswelten, Strümpfe, Handarbeit, Multi-Media/Entertainment und Tiershop. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie "erwarten", "schätzen", "projizieren", "budgetieren", "prognostizieren", "vorhersehen", "beabsichtigen", "planen", "können", "werden", "könnten", "sollten", "glauben", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen über unsere finanziellen Aussichten für 2024, unsere Erwartungen in Bezug auf die künftige Leistung und den voraussichtlichen Zeitplan für bestimmte kommerzielle Aktivitäten. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen abweichen, darunter: die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, geopolitische Ereignisse, einschließlich der russischen Invasion in der Ukraine, makroökonomische Trends, einschließlich Änderungen der Inflation oder der Zinssätze, oder andere Ereignisse, die sich unserer Kontrolle entziehen, auf die Gesamtwirtschaft, unser Geschäft und das unserer Kunden und Zulieferer, einschließlich Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unsere begrenzte operative Geschichte als börsennotiertes Unternehmen; unsere Abhängigkeit von einer weit verbreiteten Akzeptanz und Annahme von E-Fahrzeugen und einer zunehmenden Installation von Ladestationen; unsere derzeitige Abhängigkeit von Verkäufen an eine begrenzte Anzahl von Kunden für den Großteil unserer Einnahmen; die Gesamtnachfrage nach E-Fahrzeugen und das Potenzial für eine geringere Nachfrage nach E-Fahrzeugen, wenn staatliche Rabatte, Steuergutschriften und andere finanzielle Anreize reduziert, geändert oder gestrichen werden oder wenn staatliche Vorschriften zur Erhöhung der Nutzung von E-Fahrzeugen oder zur Verringerung der Nutzung von Fahrzeugen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, entweder direkt oder indirekt durch vorgeschriebene Grenzwerte für Kohlenstoffemissionen, reduziert, geändert oder gestrichen werden; Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unerwartete Verzögerungen bei der Einführung neuer Produkte; unsere Fähigkeit, unsere Geschäftstätigkeit und unseren Marktanteil in Europa und den USA auszuweiten; die Auswirkungen des Wettbewerbs; die Auswirkungen der USA; die Auswirkungen des Wettbewerbs; Änderungen der Standards für Batteriespeicher; und das Risiko, dass unsere Technologie unentdeckte Defekte oder Fehler aufweisen könnte. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die unsere Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind unter "Punkt 3. Wichtige Informationen - 3.D. Risikofaktoren" in unserem Jahresbericht auf Formular 20-F, den wir am 30. April 2024 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht haben und der auf unserer Website unter https://www.ads-tec-energy.com und auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar ist. Weitere Informationen werden auch in anderen Unterlagen enthalten sein, die wir von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, die bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eingetreten sind, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Kontakt Für ADS-TEC Energy Europe: Dennis Müller SVP Product Marketing & Communication press@ads-tec-energy.com Für ADS-TEC Energy United States: Barbara Hagin Breakaway Communications bhagin@breakawaycom.com +1 408-832-7626 Für MVV: Dr. Thomas Renz Teamleiter Kommunikation presse@mvv.de

Emittent/Herausgeber: ADS-TEC Energy GmbH

Schlagwort(e): Unternehmen



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.