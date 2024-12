Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt legt am Mittwoch eine Verschnaufpause ein. Trotz leicht positiver US-Vorgaben sei angesichts etwas enttäuschender PMI-Daten aus China sowie drohender politischer Unsicherheit in Frankreich etwas Zurückhaltung angebracht, heisst es von Börsianern. Zeit also auch für den SMI, die Gewinne der vergangenen fünf Handelstage zu konsolidieren. Zudem liegt der Fokus der Aufmerksamkeit bereits auf den zahlreichen am Nachmittag ...

