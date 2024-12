© Foto: Unsplash

Novavax gab am Mittwoch bekannt, seine Produktionsanlage in der Tschechischen Republik für 200 Millionen US-Dollar an den Wegovy-Hersteller Novo Nordisk zu verkaufen. Im Rahmen der Transaktion erhält Novavax 190 Millionen US-Dollar in bar im Jahr 2024 und weitere 10 Millionen US-Dollar im Jahr 2025. Die Vereinbarung umfasst die Übertragung einer modernen Produktionsanlage mit einer Fläche von 14.000 Quadratmetern, der dazugehörigen Infrastruktur sowie des Personals. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende des Jahres erwartet. Der Erlös soll zur Weiterentwicklung der Impfstoffpipeline des Unternehmens verwendet werden. Novavax hatte Schwierigkeiten, mit Konkurrenten wie Moderna und …