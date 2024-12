Die Münchener Rück setzt ihren beeindruckenden Wachstumskurs fort, was sich in der jüngsten Kursentwicklung deutlich widerspiegelt. Am Handelstag kletterte die Aktie um 0,8 Prozent auf 510,20 EUR und näherte sich damit dem erst kürzlich erreichten 52-Wochen-Hoch von 512,80 EUR. Die positive Entwicklung wird durch solide Fundamentaldaten gestützt: Im zweiten Quartal 2024 konnte der Rückversicherungskonzern seinen Gewinn je Aktie auf 12,16 EUR steigern, was einer deutlichen Verbesserung gegenüber den 8,45 EUR des Vorjahreszeitraums entspricht. Auch der Umsatz verzeichnete mit 17,39 Milliarden EUR ein Plus von mehr als 14 Prozent.

Dividendenaussichten und Analysteneinschätzungen

Die Dividendenperspektiven gestalten sich für Anleger ebenfalls positiv. Nach einer Ausschüttung von 15,00 EUR je Aktie im Vorjahr rechnen Experten für das laufende Jahr mit einer Erhöhung auf 16,47 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 515,63 EUR, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn je Aktie von 42,28 EUR prognostiziert.

Anzeige

Münchener Rück-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Münchener Rück-Analyse vom 4. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Münchener Rück-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Münchener Rück-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 4. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Münchener Rück: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...