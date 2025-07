PORR: Bauwerke gegen Naturgefahren sind wichtiger denn je

Anzeige / Werbung

Bergstürze, Murenabgänge und Überschwemmungen treten als Folgen des Klimawandels immer häufiger und intensiver auf. Baukonzerne wie die österreichische PORR können potenzielle Schäden eindämmen bzw. verhindern.

Besonders stark betroffen von solchen Naturereignissen sind vor allem alpine und voralpine Regionen, aber auch Flusstäler in flacheren Gebieten. Die dadurch verursachten Schäden an Infrastruktur, Wohngebieten und landwirtschaftlichen Flächen sind häufig sehr hoch. Laut dem weltgrößten Rückversicherer Munich Re (ISIN: DE0008430026) entstand bspw. bei den Hochwasserereignissen im September 2024 ein wirtschaftlicher Gesamtschaden von 4,2 Mrd. Euro. Bauunternehmen wie die PORR Group (ISIN: AT0000609607) leisten einen wichtigen Beitrag, um den Folgen solcher Naturgefahren wirksam zu begegnen.

Die PORR hat viele Leistungen im Angebot

In den vergangenen Jahren realisierte der Baukonzern zahlreiche Projekte, die genau dies zum Ziel hatten. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Ingenieurbau. Durch technische Schutzmaßnahmen lassen sich Risiken gezielt minimieren und Gefährdungen für Menschen, die Natur und Sachwerte deutlich reduzieren. Zu den relevanten Maßnahmen zählen unter anderem Hochwasserschutzdämme, Retentionsräume, Lawinen- und Murenverbauungen sowie Ufer- und Hangsicherungen. Die Planung und Umsetzung solcher Bauwerke erfordert nicht nur bautechnisches Know-how, sondern auch eine enge Abstimmung mit Geologen, Hydrologen und Umweltplanern.

Allein in den Donauhochwasserschutz sollen in Österreich bis 2030 rund 420 Mio. Euro investiert werden, wobei auch an den Nebenflüssen wie Kamp und Krems zahlreiche neue Hochwasserschutzprojekte realisiert und bereits bestehende Schutzbauten saniert bzw. modernisiert werden. So starteten z.B. im Frühjahr 2024 die Bauarbeiten für die Errichtung eines Hochwasserschutzes an einem Abschnitt der Krems. Dabei musste u.a. der linksufrige Dammkörper erhöht werden, weil sich aufgrund von Wetterextremen die Planungsparameter im Laufe der Jahre geändert hatten. Aufgrund der hydraulischen und geologischen Besonderheiten stellte die geplante Querung der Krems eine besondere Herausforderung dar.

Technisch anspruchsvoller Hochwasserschutz in Melk

Als Vorzeigeprojekt kann man zweifellos den von der PORR realisierten Hochwasserschutz für die niederösterreichische Stadt Melk an der Donau bezeichnen, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt und stark hochwassergefährdet ist. Um dem zunehmenden Risiko durch Donauhochwasser zu begegnen, wurde ein umfassendes Hochwasserschutzprojekt umgesetzt.

Besondere Herausforderungen ergaben sich aus der Lage im historisch und städtebaulich sensiblen Umfeld sowie den technischen Anforderungen an Gründung und Abdichtung. Zum Einsatz kamen Ankerpfähle, eine spezielle Lamellenwand zur Untergrundabdichtung sowie kombinierte Fundamente für mobile Schutzelemente. Neben den reinen Arbeiten zum Hochwasserschutz war es zudem notwendig, Fernwärmeleitungen zu verlegen, desolate Kanalabschnitte sowie die Bundesstraße B1 entlang der Hochwasserschutzstraße zu sanieren.

Ein unerwarteter Praxistest trat bei diesem Hochwasserschutzprojekt übrigens direkt während der Bauphase ein: Beim Donauhochwasser 2013 wurde nämlich die Baustelle überflutet. Die bereits errichteten Abschnitte hielten dem Wasserdruck stand - ein früher Beleg für die Wirksamkeit des Konzepts. Das Projekt Melk gilt damit als Beispiel für technisch anspruchsvollen Hochwasserschutz im sensiblen Raum und zeigt, wie Ingenieurbau auf steigende Umweltgefahren reagieren kann.

----

Möchten Sie regelmäßig zur Porr AG oder zu Nebenwerten informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Verteiler eintrage. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort "Nebenwerte" oder "PORR".

PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

Links:

https://porr.at/projekte/?tx_porrcompany_projects%5Baction%5D=list&tx_porrcompany_projects%5Bcontroller%5D=Project&tx_porrcompany_projects%5Bproject%5D=67&cHash=a4262a57a83235a751a0e66b10ba1a78

https://porr.at/projekte/?tx_porrcompany_projects%5Baction%5D=list&tx_porrcompany_projects%5Bcontroller%5D=Project&tx_porrcompany_projects%5Bproject%5D=1791&cHash=7f3ad460538f572040ae3232fef9519f

https://porr.at/projekte/?tx_porrcompany_projects%5Baction%5D=list&tx_porrcompany_projects%5Bcontroller%5D=Project&tx_porrcompany_projects%5Bproject%5D=133&cHash=d803550b6829ec39ad2475865d13c02a

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit PORR AG existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von PORR AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von PORR AG können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von PORR AG können auf der Seite: www.porr.de entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung PORR AG vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post PORR: Bauwerke gegen Naturgefahren sind wichtiger denn je appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: DE0008430026,AT0000609607