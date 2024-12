Kalamazoo startet Bohrkampagne: Mallina West im Fokus

Anzeige / Werbung Kalamazoo Resources hat ein großangelegtes Bohrprogramm gestartet, das auf eine der vielversprechendsten Regionen der Pilbara-Region abzielt: das Mallina West Goldprojekt. Mit modernster Technik und fundierten Daten möchte das Unternehmen an die Erfolge der nahegelegenen "Hemi"-Entdeckung anknüpfen, die über 11 Millionen Unzen Gold enthüllt hat. Kalamazoo Resources hat ein großangelegtes Bohrprogramm gestartet, das auf eine der vielversprechendsten Regionen der Pilbara-Region abzielt: das Mallina West Goldprojekt. Mit modernster Technik und fundierten Daten möchte das Unternehmen an die Erfolge der nahegelegenen "Hemi"-Entdeckung anknüpfen, die über 11 Millionen Unzen Gold enthüllt hat. Mallina West: Ein Goldprojekt mit gigantischem Potenzial Das Mallina West Projekt umfasst eine Fläche von 118 Quadratkilometern und liegt in einer geologisch hochgradig aktiven Region, die durch die Mallina Shear Zone geprägt ist. Diese geologische Struktur gilt als eine der zentralen Zonen, die bedeutende Goldvorkommen hervorgebracht hat. Das Bohrprogramm, das aus 1.330 Metern Reverse-Circulation-(RC)- und 250 Metern Diamantbohrungen besteht, fokussiert sich auf vier strategische Zielgebiete. Wattle Plains: Das Herzstück der Bohrkampagne Das Wattle Plains Prospect steht im Zentrum der Arbeiten. Frühere Bohrungen hatten hier bereits Goldgehalte von 10,35 g/t über einen Meter nachgewiesen. Laut Kalamazoo seien die goldführenden Strukturen in alle Richtungen offen, was das Gebiet zu einem hochinteressanten Explorationsziel macht. Darüber hinaus identifizierte das Unternehmen eine 1,5 Kilometer lange magnetische Anomalie unter der Oberfläche, die mit Goldanreicherungen an der Oberfläche übereinstimmt.



Kalamazoo hat umfangreiche geophysikalische Modellierungen durchgeführt, um präzise Bohrziele zu definieren. Diese Arbeiten konzentrieren sich auf die Systeme, die auch für die benachbarte Hemi-Lagerstätte typisch sind. Laut Unternehmensangaben könnten diese geologischen Merkmale ebenfalls auf Mallina West hinweisen, was das Potenzial für eine bedeutende Entdeckung weiter erhöht. Mallina West Goldprojekt - Karte der Lizenzgebiete Staatliche Förderung gibt Rückenwind Ein Vorteil für Kalamazoo ist die finanzielle Unterstützung durch das "Exploration Incentive Scheme" (EIS) der Regierung von Westaustralien. Der Zuschuss in Höhe von 126.625 AUD ermöglicht es dem Unternehmen, die Bohrkampagne ohne zusätzliche finanzielle Belastung durchzuführen. Dieses Förderprogramm wurde speziell entwickelt, um Explorationsarbeiten in vielversprechenden, aber unerforschten Gebieten zu unterstützen. Die strategische Bedeutung für Kalamazoo Resources Das Mallina West Projekt steht exemplarisch für die langfristige Strategie des Unternehmens, hochwertige Explorationsziele zu identifizieren und gezielt weiterzuentwickeln. Durch das sogenannte "Projektgenerator-Modell" wird die Attraktivität von Explorationsflächen maximiert, um entweder Partner zu gewinnen oder potenzielle Übernahmen zu ermöglichen.



Ein Beispiel für diese Strategie ist das Ashburton Goldprojekt, das eine Ressource von 1,44 Millionen Unzen Gold umfasst. Aktuell evaluiert De Grey Mining die Möglichkeit einer Übernahme für 30 Millionen AUD, was Kalamazoo zusätzlichen finanziellen Spielraum verschaffen könnte, um andere Projekte wie Mallina West weiter voranzutreiben. Die Übernahme von De Grey Mining durch Northern Star Resources für rund 5 Milliarden AUD sieht Kalamazoo in diesem Zusammenhang als äußerst positiv an. Northern Star plant, Hemi als zentrales Verarbeitungs- und Förderzentrum in der Pilbara-Region auszubauen, was erhebliche Synergien für benachbarte Projekte wie Ashburton schaffen könnte. Mallina West: Ein möglicher Meilenstein Mit der laufenden Bohrkampagne setzt Kalamazoo auf modernste Technik und umfassende Datenanalysen, um das geologische Potenzial des Projekts zu maximieren. Sollte das Unternehmen in der Lage sein, eine Entdeckung im Format der Hemi-Lagerstätte zu machen, könnte dies einen bedeutenden Wendepunkt darstellen. Kalamazoo plant, die Ergebnisse der aktuellen Bohrungen im kommenden Jahr zu bewerten und die nächsten Schritte entsprechend zu priorisieren. Enthaltene Werte: XD0002747026,AU000000KZR3

